روسيا تتعهد بالرد بالمثل إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أصولها المجمدة

تعهدت روسيا اليوم الخميس، بأن ترد بالمثل إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في خطة لجني الأرباح الناتجة عن أصول روسية مجمدة في الاتحاد الأوروبي وسلمها إلى أوكرانيا.

ويقترح الاتحاد الأوروبي استخدام الدخل الذي ينتج عن نحو 300 مليار دولار من الأموال المجمدة من احتياطيات البنك المركزي الروسي، ويمكنه في نهاية المطاف جمع نحو 16 مليار دولار منها.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية “لدينا أيضا أصول كافية مجمدة هنا في حسابات تايب سي”.

وأضاف “الأرقام ليست صغيرة والدخل من استخدام هذه الأموال كبير ويمكن استخدامه بالتأكيد أيضا إذا تم اتخاذ قرار من قبل شركائنا غير الودودين”.

وتسببت العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 والإجراءات المضادة الروسية التي أعقبتها في تجميد أصول بمليارات الدولارات.

وقال ممثلو ادعاء في ألمانيا أمس الأربعاء إنهم سيتحركون لمصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب المصرفي لمؤسسة مالية روسية في فرانكفورت.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن المؤسسة هي وكيل مدفوعات محلي مملوك لبورصة موسكو للأوراق المالية (مويكس)، وتلعب دورا مهما في النظام المالي الروسي كوسيط رئيسي في الأسواق الدولية.