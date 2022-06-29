روسيا تتلقى الضوء الأخضر لبناء محطة الضبعة النووية في مصر

قالت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها حصلت على إذن من هيئة الرقابة النووية المصرية للبدء في بناء أول محطة نووية في مصر.

وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقية لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية أثناء اجتماع بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في 2017 . وتقع المحطة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط.

وقالت روساتوم في بيان إن الإذن يسمح لها ببدء تشييد الوحدة الأولى من بين أربع وحدات مزمعة في المحطة والتي تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.

وتمتد علاقات التعاون الناجح بين روسيا ومصر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية إلى عدّة عقود، ويعدّ حاليًا مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية إحدى المشروعات المحورية المشتركة بين البلدين.

معلومات عن محطة الضبعة النووية

تُنشَأ محطة الضبعة للطاقة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، لتصبح من أولى محطات الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحطة توليد الكهرباء الأولى من نوعها في مصر.

ويتحمل قسم الهندسة في شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية مسؤوليةَ تصميم المحطة وبنائها.

وستُزوَّد الوحدات الـ4 لتوليد الكهرباء في المحطة بمفاعلات ماء مضغوط من نوع VVER-1200 التابع للجيل الثالث المطور “3+” الأحدث، وتبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاواط.

وبعد بدء التشغيل، ستنتج المحطة كميات ضخمة من الكهرباء لمصر مقدِّمة بذلك إسهامًا كبيرًا في مزيج الكهرباء للبلاد، إذ من المتوقع أن تصل حصة محطة الضبعة النووية في إنتاج الكهرباء بمصر إلى قرابة 10%.