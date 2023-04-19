روسيا تتهم أوكرانيا والأمم المتحدة بإفشال اتفاق الحبوب

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن أوكرانيا والأمم المتحدة تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وكذلك لتسجيل السفن الجديدة.

وسبق أن قالت أوكرانيا هذا الأسبوع إن اتفاق الحبوب معرض للانهيار، إلا أن موسكو قالت أمس الثلاثاء إن عمليات تفتيش السفن بموجب الاتفاق استؤنفت بعد توقف قصير.

وتم تجديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما الشهر الماضي لكن روسيا أشارت إلى أنها قد لا توافق على تمديده بعد ذلك ما لم يرفع الغرب ما تصفها بأنها عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسبب الهجوم الروسي في توقف التصدير لفترة.

وأسفر هذا الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقاً للأمم المتحدة.

وسبق تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما في نوفمبر/تشرين الثاني.