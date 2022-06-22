روسيا تتهم الغرب بنشر الأكاذيب حول أسباب أزمة الغذاء العالمية

قالت روسيا اليوم الأربعاء إن الغرب ينشر الأكاذيب حول أسباب أزمة الغذاء العالمية التي تقول موسكو إنها تتفاقم بفعل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبالإضافة إلى مشاهد الموت والدمار التي نتجت عن الاجتياح الروسي، أدت عوامل الحرب ومحاولات الغرب شل اقتصاد روسيا لزيادة أسعار الحبوب وزيوت الطهي والأسمدة والطاقة. وألحق ذلك الضرر بالنمو العالمي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين في موسكو إنها تشعر بالاستياء من التصريحات الغربية المتكررة بأن روسيا هي المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية.

وأضافت زاخاروفا “إنها كذبة… هذه الاتهامات محض أكاذيب. هل يمكن للغرب أن يمد أوكرانيا بكل هذه الأسلحة ولكن لسبب ما لا يمكنه إخراج أي شيء (مثل صادرات الغذاء) من أوكرانيا؟”

واتهمت الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي تزود أوكرانيا بالسلاح روسيا بتأجيج أزمة الغذاء من خلال منع صادرات الحبوب من أوكرانيا، والتي تمثل نحو عشر صادرات القمح العالمية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر هذا الشهر من أن ملايين الأشخاص قد يتضورون جوعا بسبب الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والذي قال إنه جعل العالم “على شفا أزمة غذاء مروعة”.

وروسيا وأوكرانيا من أهم منتجي السلع الزراعية في العالم. فروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم بعد الاتحاد الأوروبي بينما أوكرانيا هي أكبر مصدر لبذور دوار الشمس.

كما يملك البلدان حصة كبيرة في أسواق الشعير والذرة. وروسيا أيضا واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم.