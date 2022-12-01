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روسيا تتهم الناتو بتأجيج التوتر في بحر الصين الجنوبي

منذ 35 دقيقة
بحر الصين الجنوبي- أرشيفية

بحر الصين الجنوبي- أرشيفية

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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الخميس، بتأجيج التوتر قرب الصين بطريقة تمثل مخاطر بالنسبة لروسيا.

قال لافروف في مؤتمر صحفي “بحر الصين الجنوبي أصبح الآن إحدى تلك المناطق التي يتطلع إليها الحلف كما سبق وفعل في أوكرانيا لتصعيد التوتر”.

وأضاف “نعلم مدى جدية الصين في التعامل مع مثل هذه الاستفزازات، ناهيك عن تايوان ومضيق تايوان، وندرك أن لعب حلف شمال الأطلسي بالنار في هذه المناطق يشكل تهديدات ومخاطر لروسيا الاتحادية، إنه قريب من شواطئنا وبحارنا مثل الأراضي الصينية”.

وذكر لافروف أنه لهذا السبب تطور روسيا التعاون العسكري مع الصين وتجري تدريبات مشتركة.

وأردف “حقيقة أن أعضاء حلف شمال الأطلسي تحت قيادة الولايات المتحدة يحاولون خلق وضع متفجر هناك، في أوروبا، يفهمها الجميع جيدا”.

ولم يقدم لافروف أدلة تدعم تأكيداته لكنه أشار إلى تشكيل تحالف “أوكوس” بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

كما اتهم الحلف بمحاولة جر الهند إلى ما سماه تحالفا مناهضا لروسيا والصين في وقت قال إن الغرب يحاول فيه الضغط على النفوذ الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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