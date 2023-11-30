روسيا تتهم بلغاريا بالعبث والغباء لرفضها عبور طائرة لافروف مجالها الجوي

اتهمت روسيا اليوم الخميس، بلغاريا بالعبث والغباء لرفضها السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعبور مجالها الجوي.

واضطرت الطائرة إلى قطع طريق أطول فوق اليونان لنقل لافروف إلى اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيا، عاصمة مقدونيا الشمالية.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف بلغاريا بأنه “عبثي وغبي”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المفروض عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي، إن وجودها على متن الطائرة هو السبب الذي قدمته وزارة الخارجية البلغارية لمنع الطائرة من عبور مجالها الجوي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الخارجية البلغارية.

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تليجرام “لقد وصل الغباء الخبيث للرهاب من روسيا إلى درجة أنه لأول مرة في تاريخنا، لا تحظر السلطات الرسمية طائرة، بل حظرت شخصا على تلك الطائرة”.

وقالت زاخاروفا إن بوسع روسيا فرض حظر طيران مماثل على “الآلاف من موظفي حلف شمال الأطلسي”، واتهمت بلغاريا بخلق “سابقة خطيرة”.

وأعلنت أوكرانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا مقاطعة اجتماع سكوبيا احتجاجا على حضور الوفد الروسي.