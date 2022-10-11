روسيا تتوعد بالرد على تدخل الغرب المتزايد في أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، الثلاثاء، إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف “نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى”.

رفض طلب روسيا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين ، برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري في الجمعية التي تضم 193 عضوا في وقت لاحق هذا الأسبوع، على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا.

وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويت علني، وليس اقتراعا سريا، على مشروع قرار يندد “بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية” و”المحاولة غير القانونية لضم أراض”.

وقال دبلوماسيون إن التصويت على القرار سيُعقد على الأرجح يوم الأربعاء.

وعارضت 13 دولة فقط، الاثنين إجراء تصويت علني على مشروع القرار، بينما امتنعت 39 دولة أخرى ولم تصوت بقية الدول. وجادلت روسيا بأن الضغوط الغربية ستعني أنه “قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا”.

وتحركت موسكو لضم أربع مناطق في أوكرانيا، هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد تنظيم ما وصفته بالاستفتاءات. واستنكرت أوكرانيا وحلفاؤها تلك الاقتراعات بوصفها غير شرعية وقسرية.

ويدعو مشروع القرار الذي سيجرى التصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع الدول إلى عدم الاعتراف بتحرك روسيا ويعيد التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين بتوضيح أن أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غير مقبولة بالمرة”.