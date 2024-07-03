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روسيا تتوعد برد قوي على قرار فنلندا منح أمريكا استخدام قواعدها العسكرية

منذ 5 دقائق
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن موسكو سترد على قرار فنلندا السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية.

وقال أندريه ناستاسين، نائب المتحدث، “بوسعي أن أؤكد أن موسكو لن تترك التعزيزات العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي تهدد أمن روسيا الاتحادية على حدودها دون رد”.

وأضاف “سنتخذ أيضا الإجراءات اللازمة، بما فيها إجراءات ذات طبيعة عسكرية وفنية، لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا وكذلك حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي”.

وصدق البرلمان الفنلندي يوم الاثنين على اتفاقية دفاع مشترك وقَعتها هلسنكي مع الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2023.

وتمنح الاتفاقية الولايات المتحدة حق استخدام 15 منشأة عسكرية فنلندية.

وانضمت فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي في 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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