روسيا تتوعد بملاحقة مدبري مذبحة قاعة الحفلات

أفاد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، إن روسيا ستتعقب المسؤولين عن مذبحة قاعة الحفلات أينما كانوا وأيا كانوا.

وأدلى ميدفيديف، الذي قال يوم الجمعة إنه يجب ملاحقة وقتل مدبري الهجوم الذي وقع قرب موسكو، بالتصريح في منشور على حسابه الرسمي بتطبيق تيليجرام.

وأضاف “سننتقم لكل واحد (من القتلى والجرحى). والمتورطون، بغض النظر عن بلدهم الأصلي ووضعهم، أصبحوا الآن هدفنا الرئيسي والمشروع”.

ونكست روسيا الأعلام اليوم الأحد حداداعلى مقتل 137 شخصا بنيران أسلحة آلية في حفل لموسيقى الروك على مشارف العاصمة في أكثر هجوم يسقط فيه قتلى في روسيا منذ عقدين.