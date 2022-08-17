روسيا تتوقع ارتفاع سعر تصدير الغاز

أظهرت توقعات لوزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها رويترز أن متوسط سعر تصدير الغاز سيرتفع بأكثر من المثلين هذا العام إلى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025 مع تراجع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

ويتدفق الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، بمستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق أحد الطرق عقب إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط وقطع روسيا الإمدادات عن دول أوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل وكذلك اندلاع نزاع بشأن إصلاح توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. وارتفعت أسعار الغاز ونتيجة لذلك.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انخفاض صادرات شركة جازبروم من الغاز عبر خط الأنابيب هذا إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام مقارنة مع توقعات 185 مليار متر مكعب في مايو أيار مقابل 205.6 مليار متر مكعب في عام 2021.

وتتوقع الوزارة أن تستمر أحجام الغاز في الانخفاض لما بعد العام الحالي، لكنها لم تكشف عن سبب ذلك.

وتعصف بدول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أزمة في إمدادات النفط والغاز، ما يهدّد اقتصادات تلك الدول بأزمات متتالية. وما زاد الأمر سوءًا قطع روسيا إمدادات الغاز كليًا عن عدد من الدول لرفضها التعامل بالعملة الروسية، أو جزئيًا عن طريق خفض تدفق الغاز عبر خط “نورد ستريم1” بسبب مشاكل تقنية وفق ما ذكر الكرملين.