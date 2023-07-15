روسيا تتّهم أوكرانيا باستخدام "الابتزاز النوويّ".. وتُحذّر من "كارثة" في أوروبا

تصاعد الدخان من مهبط طائرات في منطقة كورسك الروسية – أرشيفية (أسوشيتد برس)

إثر قيام طائرة مسيرة أوكرانية بقصف بلدة يوجد فيها محطة طاقة نووية، اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أوكرانيا بالشروع في طريق الابتزاز النووي، بعدما كانت قد اتهمت الغرب أمس، برعاية “الإرهاب النووي”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّ “الهدف من الاستفزاز الأوكراني بطائرة بدون طيار في 14 تموز/ يوليو، كان على وجه التحديد محطة الطاقة النووية في كورسك، وشرعت أوكرانيا في طريق الابتزاز النووي”.

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو “تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية”، وحذرت من أنّ ذلك “قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا”.

وفي وقت سابق، قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن الطائرة المسيرة الأوكرانية ضربت مبنى سكنيًا في بلدة كورشاتوف، التي بُنيت في الحقبة السوفيتية على ضفاف بركة تبريد لمحطة كورسك للطاقة النووية التي لا تزال في الخدمة.

وكتب ستاروفويت على تطبيق تلغرام: “تحطمت طائرة مسيرة في بلدة كورشاتوف الليلة الماضية.. لحسن الحظ، لم يصب أي من السكان بأذى. لم تتضرر المرافق الحيوية نتيجة تحطم الطائرة المسيرة وانفجارها”.

وأضاف أن الضرر الوحيد لحق بواجهة ونوافذ مبنى سكني واحد، وأوضح أن السلطات ستساعد السكان في أعمال الترميم.

وأثار الحادث رد فعل غاضبًا من وزارة الخارجية الروسية بسبب اقتراب الطائرة المسيرة من محطة طاقة نووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا بلهجة ساخرة “هل الدول التي تزود نظام كييف بطائرات مسيرة تخطط للتقاعد على المريخ إذا حدثت كارثة نووية؟ لن يسعها الوقت”، وفقا لرويترز.

وأضافت: “يجب أن يدرك الناس في دول حلف شمال الأطلسي أن حكوماتهم ترعى الإرهاب النووي الذي يمارسه نظام كييف”.