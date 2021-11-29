الأثنين 24 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 29 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا.. تجربة ناجحة‭ ‬جديدة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت

منذ 6 ساعات
روسيا تجري تجربة صاروخية جديدة

روسيا تجري تجربة صاروخية جديدة

A A A
طباعة المقال

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، إجراء تجربة ناجحة أخرى على إطلاق صاروخ كروز من نوع تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو ما أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره جزءا من جيل جديد من منظومة أسلحة لا مثيل لها.

وقالت وزارة الدفاع إن الصاروخ أطلق من الفرقاطة الأميرال جورشكوف في البحر المتوسط، وأصاب هدفا بحريا على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر في ثاني اختبار له خلال أسبوعين.

وأظهر مقطع مصور الصاروخ وهو ينير سماء الليل بضوء أبيض.

وتشترك الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية في التنافس على الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي الجيل التالي من الأسلحة البعيدة المدى التي يصعب اكتشافها واعتراضها.

وتنطلق هذه الصواريخ بسرعة تزيد عن سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي بخمسة أضعاف أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

كان بوتين قد أعلن عن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2018، وقال إنها يمكن أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا وتتفادى الدرع الصاروخي الأمريكي.

    المزيد من أخبار العالم

    بريطانيا
    لندن تؤكد.. سنعمل بكل طاقتنا لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية
    قصر الإليزيه
    قصر الإليزيه: ماكرون طالب “رئيسي” بضرورة احترام طهران لتعهداتها النووية
    جو بايدن
    كورونا
    بايدن يكشف عن استراتيجية جديدة لمكافحة كورونا ومتحوراته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    مفاجآت جديدة يكشفها جوزيف أبو فاضل.. “حزب الله مش فارق معو”!!
    تحذير للأهالي.. خطر داهم يهدد أطفالكم في السيتي مول وهذا ما حدث
    حادثة السيتي مول تتفاعل.. والإدارة تكذب وكادت تتسبب بقتل طفل