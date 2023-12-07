روسيا تجري الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024

صوت مجلس الاتحاد الروسي الخميس على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس\آذار 2024.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زيارة كانت مخططة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا تغيرت في آخر لحظة مما دعاه هو إلى زيارة الرياض لإجراء محادثات مع قائد أكبر بلد مصدر للنفط بالعالم.

وأحاط الغموض بالزيارة التي رتبت لبوتين على عجل إلى الشرق الأوسط والتي صحبته خلالها طائرات مقاتلة روسية ولم يتضح على الفور السبب الملح الذي دعاه للقيام بهذه الزيارة النادرة خارج روسيا.

وقال بوتين لولي العهد السعودي في الرياض وهو يبتسم “انتظرناك في موسكو”.

وأضاف “أعلم أن الأحداث فرضت تعديل تلك الخطط لكن كما قلت لا شيء يمكن أن يمنع تطور علاقاتنا الودية”.

وتابع قائلا “لكن الاجتماع القادم يجب أن يكون في موسكو”.

وقال ولي العهد السعودي من خلال مترجم روسي إنه مستعد بالتأكيد لذلك.

فرد بوتين قائلا “إذن اتفقنا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان أشاد بالتنسيق والعمل السياسي المشترك بين البلدين “الذي ساعد في إزالة الكثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط”.

وقال إن البلدين “يتشاطران الكثير من المصالح والكثير من الملفات التي نعمل عليها سويا لمصلحة روسيا والمملكة والشرق الأوسط والعالم أيضا”.

جاء اجتماع بوتين بولي العهد السعودي بعد تراجع أسعار النفط رغم إعلان تكتل أوبك+ الذي يضم مجموعة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء تقودهم روسيا المزيد من خفض الإنتاج.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بعد المحادثات إن التعاون سيستمر داخل أوبك+ لكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن الزيارة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية عرضت في وقت سابق طائرة إليوشن-96 تابعة لرئيس الكرملين محاطة بطائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35إس في رحلتها من روسيا إلى الإمارات التي كانت المحطة الأولى لرحلة بوتين.