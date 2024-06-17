روسيا تحاكم صحفياً أميركياً بتهمة التجسس

قالت محكمة في مدينة يكاترينبورج الاثنين إن روسيا ستحاكم الصحفي الأمريكي المحتجز إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس خلف أبواب مغلقة في وقت لاحق من الشهر.

وينفي غيرشكوفيتش اتهامات بجمع معلومات لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه). وألقى جهاز الأمن الاتحادي القبض عليه في 29 مارس آذار 2023 في مطعم بمدينة يكاترينبورج في منطقة جبال الأورال بتهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وقالت محكمة منطقة سفيردلوفسك “بحسب سلطات التحقيق، جمع الصحفي الأمريكي في صحيفة وول ستريت جورنال، غيرشكوفيتش، بناء على تعليمات من وكالة المخابرات المركزية في مارس 2023 معلومات سرية في منطقة سفيردلوفسك حول أنشطة مؤسسة جيه.إس.سي إن.بي.كيه أورالفاجونزافود الدفاعية لإنتاج وإصلاح العتاد العسكري”.

وأضافت المحكمة “ستتم الإجراءات خلف أبواب مغلقة”.

وذكرت أن الجلسة الأولى ستعقد في 26 يونيو حزيران.

وينفي غيرشكوفيتش، وهو أول صحفي أمريكي يعتقل بتهم التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود، هذه الاتهامات.

ووصف البيت الأبيض الاتهامات بأنها “سخيفة” وقال الرئيس جو بايدن إن احتجاز غيرشكوفيتش “غير قانوني على الإطلاق”. وتنفي صحيفة وول ستريت جورنال أنه جاسوس ودعت إلى إطلاق سراحه فورا، وهو ما طلبته أسرته أيضا.