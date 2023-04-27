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روسيا: تحالف أوبك+ لا يرى حاجة لخفض جديد لإنتاج النفط

منذ دقيقتين
شعار أوبك

شعار أوبك

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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس، إن تحالف أوبك+ لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها.

وقال أيضا إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو ما يعادل خمسة بالمئة من إنتاجها حتى نهاية العام.

وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع انتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى حوالي 515 مليون طن هذا العام من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته رويترز هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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