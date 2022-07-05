روسيا تحذر: أسلحة الغرب لأوكرانيا تذهب إلى السوق السوداء

قالت روسيا، الثلاثاء، إن المعدات العسكرية التي سلمتها دول غربية إلى أوكرانيا موجودة الآن في السوق السوداء وفي الشرق الأوسط كذلك، دون أن تقدم دليلا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في كلمة بثها التلفزيون، إن بعض الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف ”تنتشر في الشرق الأوسط، وانتهى بها الأمر أيضًا في السوق السوداء“.

إلا أنه لم يقدم أي دليل ملموس لدعم تأكيداته.

وأثار تسليم الدول الغربية شحنات الدبابات وقطع المدفعية وغيرها من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا غضب روسيا التي تشن حربًا باهظة الكلفة ضد جارتها منذ نهاية شباط/فبراير.

وقبل أيام، وصلت قاذفات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس إلى الجيش الأوكراني.

وحصلت أوكرانيا على كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من قبل أكثر من 30 دولة، لكن الأسلحة الثقيلة لا تزال “بطيئة” في نقلها إلى أوكرانيا، إذ إنه في أنحاء عديدة من البلاد، يجد الجيش الأوكراني نفسه في مواجهة هجمات شديدة من الروس.

واتهم شويغو الدول الغربية بتسليم أكثر من 28 ألف طن من الأسلحة حتى الآن إلى أوكرانيا، ”على أمل إطالة أمد النزاع“ واستنزاف روسيا.

حاولت روسيا في البداية السيطرة على كييف، لكن مقاومة القوات الأوكرانية أجبرتها على التراجع. ومنذ ذلك الحين ركزت موسكو هجومها على شرق أوكرانيا حيث حققت مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية.

بعد هذا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا، حيث تهدف موسكو إلى السيطرة الكاملة على منطقة دونباس.

وقال شويغو، الثلاثاء، إن الهجوم الروسي ”سيستمر حتى تتحقق الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة بالكامل“.