روسيا تحذر: توسع الناتو شرقا سيؤدي إلى تبعات ثقيلة

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الناتو من أنه سيواجه “تبعات ثقيلة” في حال إقدامه على استمرار التوسع إلى الشرق نحو حدود روسيا.

وقال ريابكوف، في حديث لصحيفة “إزفيستيا” نشر مساء الأحد: “إنها بالفعل تعتبر من المشاكل الكبيرة في المنطقة الأوروبية الأطلسية. التوسع غير المحدود للناتو على مدار السنوات الـ10 الأخيرة أظهر لنا أن التأكيدات المسبقة والوعود والتعهدات، التي لم يتم تحديدها في شكل قانوني، لا قيمة كبيرة لها”.

وأوضح ريابكوف: “قيل للقادة السوفييتيين ومن الثم الروس مرارا على أعلى المستويات إنه لن يجري أي توسع لاحق للناتو إلى الشرق، لكننا نرى وضعا معاكسا”.

وشدد ريابكوف على أن عملية توسع الناتو دخلت منذ زمن طويل في تناقض مع مبدأ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القائل إن انضمام إلى التحالفات لا يمكن أن يحدث على حساب أمن الدول الأخرى.

وتابع: “سنواصل بإصرار لفت انتباه الأطراف، سواء الدول الأعضاء في الناتو وتلك التي لا تدخل ضمن الحلف لكنها تسعى إلى ذلك، إلى استحالة الجمع بين الاثنين. لذلك يجب ألا يكون هناك أي توسع لاحق لحلف الناتو”.

وأردف: محاولات عرض الأمر كما لو أن روسيا ليس لديها حق النقض هنا كلها محاولات بوسائل غير مناسبة. سنقف على أرضنا: في حال تصرف معارضينا بطريقة معاكسة سيرون أنه لن يتم تعزيز أمنهم، والتبعات بالنسبة لهم ستكون ثقيلة”.