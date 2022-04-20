روسيا تحذر مجموعة الـ20 من تسييس الحوار بين أعضائها

قالت وكالة ريا للأنباء إن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حث مجموعة العشرين اليوم الأربعاء على عدم تسييس الحوار بين الدول الأعضاء وحذرهم من خطر تقويض الثقة في النظام النقدي والمالي العالمي.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق إن مسؤولين ماليين بارزين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا انسحبوا من اجتماع للمجموعة عندما تحدث ممثل روسيا.

وحضر تيمور ماكسيموف نائب وزير المالية الروسي الاجتماع الذي عقد في واشنطن في حين انضم إليه سيلوانوف ومحافظة البنك المركزي الروسي عبر الانترنت.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الأربعاء إنها انسحبت من اجتماع موسع لمجموعة العشرين في واشنطن للاحتجاج على مشاركة روسيا بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى وضع الاقتصاد العالمي في خطر.

وقالت فريلاند على تويتر “اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن تتعلق بدعم الاقتصاد العالمي.. وغزو روسيا غير المشروع لأوكرانيا هو تهديد خطير للاقتصاد العالمي”، مضيفة أن ورسيا يجب ألا تشارك في الاجتماعات.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير بعدما افترقوا في جاكرتا بإندونيسيا في 18 شباط/فبراير على وعد بتنسيق جهودهم بهدف تحقيق انتعاش عالمي “أقوى”.

وألقى الهجوم الروسي بظلاله على التوقعات الاقتصادية إذ أدى إلى تفاقم التضخم وتسبب في أزمة غذائية.