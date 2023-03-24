روسيا تحذر من استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد.. الضرر سيمتد لعقود!

قالت وزارة الدفاع الروسية (الجمعة 24-3-2023) إن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالقوات الأوكرانية والسكان ككل ويؤثر سلبا على قطاع الزراعة في البلاد لعقود أو حتى على مدى قرون.

وردت روسيا بغضب عارم على خطط أعلنت عنها بريطانيا قبل أيام لإرسال قذائف تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا.

وتقول لندن إنه نوع تقليدي من الذخيرة بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه الخطوة تظهر أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يرسلون أسلحة بها “مكون نووي” إلى كييف.

وقال إيجور كيريلوف قائد قوات الحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيماوية بوزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة “الغرب يدرك جيدا التداعيات السلبية لاستخدام ذخيرة اليورانيوم المستنفد”.

وأضاف أن البيانات بشأن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لليورانيوم المستنفد في منطقة البلقان وفي العراق أظهرت آثارا سلبية خطيرة ودائمة على السكان والبيئة.

وقال إن القطاع الزراعي في أوكرانيا يمكن أن يعاني “لعقود إن لم يكن لقرون في المستقبل”.

ويقول منتقدو استخدام اليورانيوم المستنفد مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم إن الغبار الناتج عن استخدام هذه الأسلحة يمكن تنفسه واستنشاقه في حين أن الذخائر التي تخطئ هدفها يمكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة.

وتقول دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا إن اليورانيوم المستنفد أداة مناسبة لتدمير الدبابات الحديثة. وتقول بريطانيا إن من الصعب استنشاق كمية من غبار اليورانيوم المستنفد تكفي للتسبب في ضرر.

وشككت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة في هذا وقالت إن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد “ليس له فائدة كبيرة” في ساحة المعركة مقارنة بذخيرة التنجستين.