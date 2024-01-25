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روسيا تحذر من تبعات ضربات أميركا وبريطانيا على اليمن

منذ 48 دقيقة
الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا الأسبوع الماضي ضربات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن (رويترز)

الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا الأسبوع الماضي ضربات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن (رويترز)

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حذرت روسيا، اليوم الخميس، من أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى الصعيد الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع في موسكو مسؤولين بارزين من روسيا واليمن.

وقالت السفارة الروسية لدى اليمن إن ميخائيل بوغدانوف -وهو الممثل الخاص لرئيس روسيا في المنطقة وأفريقيا ونائب وزير الخارجية- استقبل في موسكو وفدا من جماعة أنصار الله “الحوثيين” برئاسة محمد عبد السلام كبير المفاوضين في الجماعة.

وفي بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أضافت السفارة أن المحادثة أولت اهتماما خاصا “للتطورات المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك توتر الوضع في البحر الأحمر”.

وأكدت السفارة أنه “تمت إدانة الضربات بالصواريخ والقنابل التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على الصعيد الإقليمي”.

وقف العدوان

بدوره، قال عبد السلام في بيان عبر منصة “إكس” إنه “جرى خلال اللقاء عرض أوضاع المنطقة خصوصا ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقفها”.

ولفت إلى أنه “تم إيضاح موقف اليمن المساند لغزة وما تعرض له من عدوان أميركي بريطاني حماية لإسرائيل، وأن الأولى بواشنطن وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه لا الذهاب نحو عسكرة البحر الأحمر”.

وأوضح المتحدث باسم الحوثيين أنه “تم استعراض آخر تطورات التفاوض والنقاش مع السعودية بوساطة سلطنة عُمان الشقيقة بشأن تطورات العملية السياسية اليمنية”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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