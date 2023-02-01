الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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روسيا تحذّر إسرائيل من تسليم أسلحة لأوكرانيا

منذ 49 دقيقة
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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حذّرت روسيا، الأربعاء، إسرائيل من تسليم أسلحة لأوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه “يدرس هذا الأمر”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “فيما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إنّ كلّ الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أنّنا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية”.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير، تبنّت إسرائيل موقفاً حذراً تجاه موسكو، سعياً للمحافظة على الحياد.

وشدّدت إسرائيل على العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، فيما يعيش في إسرائيل أكثر من مليون مواطن من الاتحاد السوفييتي السابق.

وحذّر الكرملين من تصعيد الحرب، في حين تعهّد حلفاء أوكرانيا الغربيون بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت زاخاروفا إنّ “أيّ محاولة، تمّ تنفيذها أو حتى أُعلنت ولم تنفّذ بعد، لتوريد أسلحة إضافية أو جديدة، تؤدّي وستؤدّي إلى تصعيد هذه الأزمة. ويجب أن يدرك الجميع ذلك”.

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