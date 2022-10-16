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روسيا تحذّر من فرض حد أقصى لأسعار الغاز الروسي

منذ ساعة واحدة
شركة غازبروم الروسية

شركة غازبروم الروسية

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حذّر “أليكسي ميلر”، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية للغاز، من أنّ خطط فرض حد أقصى على أسعار صادرات الغاز الروسية ستؤدي إلى وقف الإمدادات، مردّدًا تهديدًا مماثلا من الرئيس “فلاديمير بوتين”.

ودفع الصراع في أوكرانيا العملاء بالاتحاد الأوروبي إلى تقليل مشترياتهم من الطاقة الروسية، بينما يحاول التكتل ومجموعة السبع فرض حد أقصى لسعر النفط والغاز الروسيين.

وقال ميلر في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي: “مثل هذا القرار أحادي الجانب هو بالطبع انتهاك للعقود القائمة، مما سيؤدي إلى وقف الإمدادات”.

وكان الرئيس “فلاديمير بوتين” قد هدّد الشهر الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا فُرض سقف على الأسعار.

وسيؤدي قطع الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، إلى اضطراب الأسواق العالمية مما سيترك الاقتصاد العالمي في مواجهة أسعار طاقة أعلى.

    المصدر :
  • رويترز

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