روسيا تحضر "استفتاءات زائفة" لتبرير ضم "خيرسون وزابوريجيا"

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول من الإدارة التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون في أوكرانيا أن زعماء المنطقة يعتزمون مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمها إلى روسيا بحلول نهاية العام.

وقالت روسيا في أبريل نيسان إنها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية كونها تربط بين شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا في 2014، وبين المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 23 أبريل نيسان إن المفاوضات بين كييف وموسكو ستكون مهددة إذا استخدمت روسيا “استفتاءات زائفة” لتبرير ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا المحتلتين.

وردا على سؤال بخصوص ضم خيرسون لروسيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن السكان عليهم تقرير مصيرهم، لكن مثل هذه القرارات في حاجة لأساس قانوني واضح، مثلما حدث في القرم.

واستخدمت روسيا بالفعل الروبل في منطقة خيرسون ليحل محل العملة الأوكرانية.

من جهة أخرى قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا ستنعقد في وقت ما، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين “هذه الحرب لن تستمر للأبد. سيأتي وقت تجري فيه مفاوضات سلام”.

وأضاف في تصريحات حسب ترجمة رسمية باللغة الألمانية “لا أرى ذلك في المستقبل القريب، لكن يمكنني أن أقول شيئا واحدا، لن نستسلم أبدا”.