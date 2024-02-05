الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا.. تحطم طائرة هليكوبتر وعلى متنها 3 أشخاص شمال البلاد

منذ 11 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الطوارئ الروسية الاثنين إن طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن “الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس”.

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر أمس الأحد 4\2\2024 على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.

وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد. ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بايدن يصف نتنياهو بـ"الرجل السيء".. والبيت اﻷبيض ينفي
السعودية تقرر زيادة إنتاجها في النفط
تباطؤ نشاط القطاع غير النفطي في السعودية خلال يناير
آليات عسكرية إسرائيلية مدرعة أثناء التوغل في غزة
غزة تحت النار
مجازر مستمرة في قطاع غزة.. والمقاومة تخوض معارك عنيفة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
مجلس الوزراء الإسرائيلي
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزراء إسرائيليين وقائد الشرطة.. صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل