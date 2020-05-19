روسيا.. تحطم مروحية قرب موسكو ومصرع طاقمها

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصبحت عمليات الهبوط القاسية وغيرها من حوادث سقوط المروحيات شائعة إلى حد ما في روسيا خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن تحطّم مروحية تابعة للجيش من طراز “مي-8” في منطقة العاصمة موسكو، مما أدى إلى مصرع طاقمها بالكامل.

ولم تشر السلطات الروسية، إلى عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المروحية قبل وقوع حادث التحطم مساء الثلاثاء، بحسب ما نقلت فرانس.

وأوضحت الوزارة أن “أفراد الطاقم قضوا من جراء التأثر بجروح أصيبوا بها خلال هبوط طارئ” للمروحية التي كانت تشارك في تمارين عسكرية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن حادث تحطم الطائرة الروسية قد يكون ناجما عن خلل فني، لكن السلطات لم تحدد السبب بشكل رسمي حتى الآن .