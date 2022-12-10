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روسيا تحظر دخول 200 مسؤول كندي إلى أراضيها

منذ 5 دقائق
جان إيف دوكلو

جان إيف دوكلو

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أعلنت روسيا، الجمعة، أنها ستمنع دخول 200 كندي إلى أراضيها، من بينهم وزير الصحة جان إيف دوكلو.

وبررت روسيا ذلك القرار في بيان لوزارة الخارجية بأنه يأتي “ردا على عقوبات كندية مماثلة تستهدف شخصيات روسية”.

وقالت الوزارة إن القرار اتخذ ردا على “عقوبات شخصية ضد مسؤولين روس”، منددة بسياسة “الروسوفوبيا” التي ينتهجها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتشمل القائمة خصوصا المتحدثة باسم حزب المحافظين سارة فيشر، والرئيس التنفيذي لشركة “تيليسات كندا” دانييل غولدبرغ، ورئيس لجنة الانتخابات الكندية ستيفان بيرولت، إضافة إلى العديد من الشخصيات الكندية من أصل أوكراني.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان روسي وبيلاروسي وأوكراني.

وردت روسيا في كل مرة بفرض عقوبات مماثلة.

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