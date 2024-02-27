روسيا تحظر صادرات البنزين اعتبارا من أول مارس ولمدة 6 شهور

فرضت روسيا اليوم حظرا لمدة ستة شهور على صادرات البنزين اعتبارا من أول مارس/ آذار للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. بحسب وكالة رويترز.

وكان مجلس الأعمال الروسي أول من أعلن عن الحظر الذي أكده متحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا.

ونقل مجلس الأعمال الروسي عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر الذي اقترحه نوفاك في خطاب بتاريخ 21 فبراير شباط.

ونقل المجلس عن نوفاك قوله في المقترح “من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية”.

وصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية تشغل النصيب الأكبر من الصادرات الروسية وهي أيضا مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية للاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بحوالي 1.9 تريليون دولار.

ويعمل الكرملين مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للإبقاء على الأسعار مرتفعة في إطار مجموعة أوبك+ الأوسع والتي تشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين.

وتخفض روسيا بالفعل صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام كجزء من جهود أوبك+ لتعزيز الأسعار.

وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت حوالي 5.76 مليون طن أو ما يقدر بحوالي 13 بالمئة من إنتاجها. والدول الأفريقية هي أكبر مستوردي البنزين الروسي من بينهم نيجيريا وليبيا وتونس.