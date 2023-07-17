روسيا تحمل أوكرانيا مسؤولية الهجوم على جسر القرم

اتهمت السلطات في القرم أوكرانيا بالهجوم، وهو ما أكده مصدر بالجيش الأوكراني. كما أفاد المصدر أن العملية على جسر القرم تمت بطائراتين مسيرتين، موضحا أنها كانت من تنسيق خاص بين جهازي الأمن والبحرية.

كما انتشر عبر تليغرام مقطع فيديو أوضح استهداف جسر القرم وحجم الضرر الذي حل بالجزيرة.

وأتى ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارين استهدفا الجسر عند الثالثة صباحا والثالثة و20 دقيقة، ما دفع لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإغلاق حركة المرور.

وأضافت أن ضررا كبيرا في امتداد جسر القرم الذي يؤدي إلى البر الرئيسي لروسيا، مناشدة المواطنين بعدم استخدام الجسر بل سلك طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.

وأكدت مقتل رجل وزوجته في هجوم على جسر القرم وإصابة ابنتهما.

بدوره، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، إيقاف حركة المرور عند جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب “حالة طارئة” عقب انفجارات عنيفة، داعياً المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط، ومشددا على وجود مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.

كما أكدت سلطات إقليم كراسنودار إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.