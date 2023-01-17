الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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روسيا تخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 8%

منذ 3 دقائق
حرب الغاز تشتعل بين روسيا والغرب

حرب الغاز تشتعل بين روسيا والغرب

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قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الثلاثاء، بانخفاض ثمانية بالمئة تقريبا عن الأيام السابقة.

ولم ترد جازبروم، الخاضعة لسيطرة الكرملين، حتى الآن على طلب للتعليق.

وشحنت الشركة ما بين 35.4 مليون و35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية، بعد أن شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا في نهاية العام الماضي والأيام الثلاثة الأولى من عام 2023.

وقال مصدر مطلع على البيانات إن خفض الشحنات ربما يعكس ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة الشتاء في معظم أنحاء أوروبا خلال فترة بداية العام.

وتراجعت صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 2022 إلى أدنى مستوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع انخفاض التوريد إلى أهم المستوردين بسبب الصراع في أوكرانيا وبعد انفجارات دمرت خط أنابيب رئيسيا. (

    المصدر :
  • رويترز

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