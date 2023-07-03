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روسيا تخفض صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

منذ 15 ساعة
النفط الروسي

النفط الروسي

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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الاثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.

وقال في بيان “في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية”.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الانتاج الطوعي حتى أغسطس آب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن المملكة ستمدد خفض الانتاج الطوعي بمقدار ميلون برميل يوميا لشهر آخر حتى أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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