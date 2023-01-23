روسيا تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع استونيا

قالت روسيا، الاثنين، إنها تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع استونيا العضو في حلف شمال الأطلسي واتهمت طالين بإشاعة “رهاب روسيا”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها أبلغت مبعوث استونيا بأنه يجب أن يغادر البلاد الشهر المقبل وأن قائما مؤقتا بالأعمال سيمثل مصلحة كل دولة منهما في عاصمة الأخرى بدلا من السفير.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا جاء ردا على تحرك من استونيا لتقليص حجم السفارة الروسية في طالين.

وأضافت “في السنوات القليلة الماضية، دمرت القيادة الاستونية عن قصد العلاقات مع روسيا بالكامل. إشاعة رهاب روسيا وزرع طالين العدائية تجاه بلدنا وصل إلى مستوى سياسة الدولة”.

وكانت استونيا وجارتاها في منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا من بين مجموعة من أعضاء حلف شمال الأطلسي تطالب بقوة بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية من طراز ليوبارد لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وانضمت استونيا إلى حلفاء آخرين لأوكرانيا الأسبوع الماضي في إرسال المزيد من أسلحتها.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تعليقا على تدهور العلاقات “لقد حصل النظام الاستوني على ما يستحقه”.