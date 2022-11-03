روسيا تخفق في تمرير قانون داخل مجلس الأمن حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

أخفقت روسيا (الأربعاء 2-11-2022) في إقناع مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق رسمي في اتهامها للولايات المتحدة وأوكرانيا بتطوير برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ادعاء تنفيه واشنطن وكييف.

وصوتت الصين فقط مع روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الإجراء. وصوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده، بينما امتنع باقي أعضاء المجلس، وعددهم 10 دول، عن التصويت.

ولطالما قال مسؤولو نزع السلاح في الأمم المتحدة إنهم ليسوا على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وأثارت روسيا قضية الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا عدة مرات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ غزو قواتها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط. ورفضت أمريكا وأوكرانيا الاتهامات الروسية.

وتنتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بسبب إضاعة وقت المجلس والترويج لنظريات المؤامرة.