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روسيا تدخل على خط الاستثمار في عاصمة إندونيسيا الجديدة

منذ 52 دقيقة
بوتن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو

بوتن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو

الشرق
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قدّم الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” عرضًا بأن تستثمر شركة السكك الحديدية الروسية في العاصمة الجديدة لإندونيسيا، في إشارة إلى تحسّن العلاقات مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، فيما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزل موسكو.

ولفت بوتين الى أنَّ موسكو قد تشارك في خطة الرئيس “جوكو ويدودو” لنقل العاصمة الإندونيسية إلى جزيرة كاليمانتان من جاكرتا، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الروسية في إندونيسيا.

وأدلى بوتين بتلك التصريحات خلال زيارة رئيس إندونيسيا لموسكو الخميس.

نوسانتارا، كما سيطلق على العاصمة الإندونيسية الجديدة، من المقرر أن تشهد انطلاق أعمال البناء في أغسطس بعدما أوقف الوباء تطويرها.

كذلك، جذب رئيس إندونيسيا مستثمرين من بينهم، أبوظبي ومجموعة “فوكسكون تكنولوجي” (Foxconn Technology Group) التايوانية للمساعدة في بناء مدينة تعمل بالطاقة المتجددة من الصفر.

وربطًا بالعرض الروسي، أشار بوتين الى أنَّ شركات الطاقة الروسية حريصة أيضاً على العمل في إندونيسيا، خاصة في تطوير الطاقة النووية. وتعد الطاقة الذرية جزءاً أساسياً من خطة الوصول إلى الحياد الكربوني في إندونيسيا.

هذا وتعرّضت إندونيسيا لضغوط من الولايات المتحدة ودول أخرى لمنع بوتين من الانضمام إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بالي. ولم يعلق الزعيم الروسي على ما إذا كان سيحضر القمة شخصياً أم لا.

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