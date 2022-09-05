الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تدرس مقترحا لشراء من ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهريا

منذ 48 دقيقة
علما روسيا والصين

علما روسيا والصين

A A A
طباعة المقال

تدرس الحكومة الروسية مقترحا يقول إن موسكو قد تشتري ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهريا حتى نهاية العام، للمساعدة في وقف صعود الروبل.

ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلا لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية بدون شراء عملات الدول “غير الصديقة” التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وشراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة، جرى تعليقه في أوائل 2022، ويحتاج قرار بإعادة تفعيل قاعدة الميزانية لموافقة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسية اجتماعا رأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس آب لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.

لكن اربعة مصادر مطلعة أبلغت رويترز أنه لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع، ولم ترد وزارة المالية والحكومة على طلبات من رويترز للتعقيب.

وأشار المقترح الذي ناقشه الاجتماع إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا تعمل من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لجرائم الحرب الروسية
أوروبا تتجه للتخلي عن الغاز الروسي
توقف تدفقات الغاز المتجهة شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون: ألمانيا بحاجة إلى غازنا ونحتاج إلى الطاقة من بقية أوروبا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
الدولار
كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!