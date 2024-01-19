روسيا تدعو إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية بين إيران وباكستان

دعت روسيا الجمعة إلى ضبط النفس واستخدام الوسائل الدبلوماسية بعد أن نفذت إيران وباكستان هذا الأسبوع ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على قواعد للمتشددين في أراضي كل منهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التصعيد يدعو للقلق وهو نتيجة جزئية لأزمة غزة.

وردا على سؤال حول الوضع بين إيران وباكستان، قال إن روسيا تجري اتصالات مع الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس 18\1\2024 إن الأمين العام حث إيران وباكستان على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر” وذلك بعد تبادل للضربات العسكرية بين البلدين.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك “الأمين العام يؤكد ضرورة معالجة جميع المخاوف الأمنية بين البلدين بالوسائل السلمية عبر الحوار والتعاون ووفقا لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعلاقات حسن الجوا””.

وكانت باكستان قد شنت ضربات على مسلحين انفصاليين داخل إيران في وقت سابق الخميس 18\1\2023 في هجوم انتقامي بعد يومين من إعلان طهران توجيه ضربة لقواعد جماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع تظهر أن طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة.

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران الخميس، وذلك في ضربة انتقامية بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وذكر بايدن “كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة ونعمل الآن (لتحديد) مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك”.