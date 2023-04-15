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روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

منذ 4 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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قالت روسيا اليوم السبت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في السودان ودعت إلى وقف إطلاق النار على الفور.

ودعت وزارة الخارجية الروسية إلى إجراء مفاوضات وقالت في بيان “نحث أطراف الصراع على إظهار الإرادة السياسية والتحلي بضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار”.

كانت قوات الدعم السريع شبه العسكرية قد أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي اليوم السبت في محاولة انقلاب على ما يبدو لكن الجيش قال إنه يتصدى لها.

وقالت روسيا إن سفارتها في الخرطوم ما زالت تمارس عملها في ظل إجراءات أمنية مكثفة. وأضافت أن الاشتباكات لم تسفر عن إصابة أي مواطن روسي.

    المصدر :
  • رويترز

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