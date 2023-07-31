صرح الكرملين، الاثنين، بأن الوضع في النيجر “يثير قلقا بالغا”، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد في انقلاب أدانته كثير من دول العالم ولكنه لقي ترحيبا من يفجيني بريجوجن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة الذي له مصالح ممتدة في أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين إن روسيا تدعو جميع الأطراف في النيجر إلى ضبط النفس والعودة إلى النظام القانوني في أسرع وقت ممكن.

ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.

كما لم يسمع أي خبر عن بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محبوسا داخل القصر الرئاسي، رغم أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به كرئيس شرعي موضحين أنه تمكن من التحدث إلى بعض القادة الدوليين.