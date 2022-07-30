الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تدعو خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مجزرة السجن

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن روسيا دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين من أسرى الحرب المحتجزين في سجن يديره انفصاليون تدعمهم موسكو.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تعمل “من أجل إجراء تحقيق نزيه” فيما وصفته بالهجوم على السجن.

وقال الانفصاليون إن عدد القتلى 53 واتهموا كييف بقصف السجن بالصواريخ. لكن القوات المسلحة الأوكرانية نفت مسؤوليتها وقالت إن المدفعية الروسية استهدفت السجن للتستر على ما يجري من سوء معاملة للمحتجزين هناك.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية السبت قائمة بأسرى الحرب الأوكرانيين الذين قالت إنهم لقوا حتفهم وأصيبوا فيما وصفته بأنه هجوم صاروخي للجيش الأوكراني. وقالت إن الهجوم الذي شُن باستخدام صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع أسفرت عن مقتل 50 أسيرا وإصابة 73 آخرين.

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها، قائلة إن المدفعية الروسية استهدفت السجن لإخفاء سوء معاملة المحتجزين هناك. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا إن روسيا ارتكبت جريمة حرب ودعا إلى إدانة دولية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من الروايات المختلفة للأحداث لكن صحفيين من رويترز أكدوا سقوط بعض القتلى في السجن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم السبت إن “المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة الدموية بحق الأسرى الأوكرانيين تقع بالكامل على عاتق (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن التي تدعمهم”.

وقالت منظمة خيرية مرتبطة بكتيبة آزوف الأوكرانية على تيليجرام إنها لم تتمكن على الفور من تأكيد أو نفي صحة القائمة الروسية للقتلى والجرحى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما ألمانيا وتركيا
وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بطريقة تعامل تركيا مع ملف اللاجئين
ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب يُعرب عن تطلعه لإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر
خارطة توضح حدود غواتيمالا
مسلحون يطلقون النار على موقع حاشية رئيس غواتيمالا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
قتيل
جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية