روسيا تدفع 3.9 مليار روبل على كوبون سندات دولية مقومة بالدولار

قالت وزارة المالية الروسية (الأربعاء 21-9-2022) إنها دفعت 3.9 مليار روبل (ما يعادل 65.6 مليون دولار) قيمة كوبون سنداتها السيادية المقومة بالدولار التي تستحق في 2029.

وأضافت الوزارة، التي تدفع ما يعادل الروبل عن التزاماتها الخاصة بسندات اليوروبوند في خضم العقوبات الغربية، أن مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية الروسية تسلمت الدفعة وتعتبر الوزارة أنها بذلك قد أوفت بالتزاماتها.

على صعيد آخر، اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي (الثلاثاء 20-9-2022) أن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي تخطط دول مجموعة السبع لفرضه بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلن السناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسناتور الجمهوري بات تومي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.

وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.