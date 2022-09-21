الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تدفع 3.9 مليار روبل على كوبون سندات دولية مقومة بالدولار

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 3:19 مساءً
الروبل الروسي

الروبل الروسي

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة المالية الروسية (الأربعاء 21-9-2022) إنها دفعت 3.9 مليار روبل (ما يعادل 65.6 مليون دولار) قيمة كوبون سنداتها السيادية المقومة بالدولار التي تستحق في 2029.

وأضافت الوزارة، التي تدفع ما يعادل الروبل عن التزاماتها الخاصة بسندات اليوروبوند في خضم العقوبات الغربية، أن مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية الروسية تسلمت الدفعة وتعتبر الوزارة أنها بذلك قد أوفت بالتزاماتها.

على صعيد آخر، اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي (الثلاثاء 20-9-2022) أن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي تخطط دول مجموعة السبع لفرضه بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلن السناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسناتور الجمهوري بات تومي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.

وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زيت - تعبيرية
شحنة من زيت الوقود العراقي الملوث تثير مخاوف جديدة بشان الجودة
خريطة تظهر المناطق الاتي استعادتها أوكرانيا بالأزرق (نيويورك تايمز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"أرقام صادمة".. خريطة الخسائر الروسية تكشف عن فوضى في الكرملين
الاتحاد الأوروبي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: بوتين في حالة يأس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
الجيش اللبناني
خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله