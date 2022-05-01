روسيا تدمّر مستودعا للأسلحة في أوديسا و46 مدنيا غادروا "آزوفستال"

غادر حوالي 46 مدنيا أوكرانيا مقسمين على مجموعتين، المنطقة السكنية المحيطة بمصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا أمس السبت، بحسب ما أفادت وزارة الدافع الروسية.

تزامنا، أعلنت الوزارة تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الغربية في أوديسا بصواريخ من طراز “أونيكس”، كما تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة.

كذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، بينها 8 مناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين، و5 مواقع لإطلاق القذائف والصواريخ، بالإضافة إلى نقطتين محصنتين.

كما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بتدمير مركزين للقيادة و9 نقاط محصنة ومناطق لتمركز القوات والمعدات، بالإضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والوقود، وكذلك تدمير 23 مدرعة ومركبة عسكرية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن روسيا تسعى لممارسة تأثير سياسي واقتصادي على مدينة خيرسون الأوكرانية على المدى الطويل. وأضافت أن سيطرة روسيا على خيرسون ستسمح لها بالتقدم نحو الجنوب والغرب.