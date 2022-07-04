الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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روسيا تدين العدوان الجوي على سوريا

منذ ساعة واحدة
غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

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وصفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الواقع في 4 تموز 2022 الضربات على سوريا، والتي أُلقي باللوم فيها على إسرائيل، بأنها غير مقبولة وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات.

واتهمت سوريا إسرائيل بشن “عدوان جوي” من البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، إذ استهدفت عدة صواريخ منطقة جنوب طرطوس.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربات وهي الأولى منذ تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية المؤقتة قبل انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات بخصوص ضربات الثاني من يوليو تموز “ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط”.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربات أصابت مدنيين اثنين وأحدثت بعض الأضرار مادية.

وهذا الاعتداء هو السادس عشر خلال هذا العام، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية.

    المصدر :
  • رويترز

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