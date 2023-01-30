روسيا تدين الهجوم على مصنع عسكري في إيران

دانت روسيا، الاثنين، هجوما بالطائرات المسيرة على مصنع عسكري في إيران وحذرت مما وصفتها بالتصرفات “الاستفزازية” التي قد تثير تصعيدا في وضع ملتهب بالفعل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “مثل هذه التصرفات المدمرة قد تكون لها تبعات غير متوقعة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

كان مسؤول أمريكي قال أمس الأحد إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو عن الهجوم الذي وقع أثناء الليل.

وذكرت إيران أنها اعترضت الهجوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان إن الهجوم “الجبان” كان يستهدف إثارة “حالة من عدم الأمن” في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.