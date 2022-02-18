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روسيا تراسل دولًا أجنبية بشأن هجمات الكترونية

18 - فبراير - 2022
الكرملين

الكرملين

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أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أهمية التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع حول تشكيل آليات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الاستقرار في مجال المعلومات، اذ افاد مدفيديف بأن موسكو رسلت أكثر من 3 آلاف رسالة إلى الزملاء الأجانب بشأن هجمات إلكترونية تعرضت لها أنظمتها، كاشفا انه “تم إرسال أكثر من 3 آلاف رسالة إلى الشركاء الأجانب حول الهجمات الإلكترونية على أنظمة المعلومات والاتصالات في بلادنا من أراضيهم. وقال: “تلقينا منهم أكثر من ألف إشعار حول حوادث كمبيوتر (هجمات)، كانت مصادرها أراضي روسيا”.

كذلك، لفت مدفيديف الى أنه جرى إيقاف أكثر من 13 ألف مصدر خبيث في الفضاء المعلوماتي الروسي، مشددا على أهمية التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفي أواخر العام الماضي، قال رئيس القسم الروسي في الرابطة الدولية للشرطة، يوري جدانوف، بأن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا قد تصل إلى نحو 90 مليار روبل( ما يقارب 1.216 مليار دولار ) هذا العام، مقابل نحو 70 مليار روبل (ما يقارب 950 مليون دولار ) في عام 2020.

وتمثل تهديدات الأمن الإلكتروني أبرز التحديات لاقتصادات العالم التي تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات، حيث أسهمت هذه التهديدات المعقدة بشكل كبير ومتسارع في تعزيز الطلب على أنظمة بنية تحتية عالية الحماية لأمن المعلومات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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