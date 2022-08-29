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روسيا ترحّب بزيارة وكالة الطاقة الذرية الى محطة زابوريجيا

منذ 36 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير قوله الاثنين 29 آب، إن موسكو ترحّب بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في أراض تحتلها روسيا بشرق أوكرانيا.

وأشار “ميخائيل أوليانوف”، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، الى أن بلاده قدّمت مساهمة كبيرة في هذه الزيارة التي قالت وكالة الطاقة إنها ستتم هذا الأسبوع.

وكالة تاس للأنباء نقلت عن المسؤول نفسه قوله إنّ السلطات ستضمن سلامة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقالت وكالة الطاقة الذرية إنها ستزور هذا الأسبوع المحطة التي تحتلها القوات الروسية لكن ما زال يديرها طاقم أوكراني.

كما نقلت تاس عن السلطات المدعومة من روسيا في المنطقة قولها إنه لم يتم إبلاغها بتفاصيل الزيارة.

وصارت المحطة الواقعة على خط المواجهة الجنوبي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية في الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن القصف الذي وقع في الآونة الأخيرة قرب المحطة.

هذا ودعت الأمم المتحدة وأوكرانيا إلى سحب المعدات العسكرية والأفراد من المحطة لضمان عدم استهدافها.

وفي وقت سابق، حذّرت الشركة الأوكرانية العامة، المشغلّة لمحطة زابوريجيا النووية من مخاطر “انتشار مواد مشعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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