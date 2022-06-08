روسيا تردّ على تصريحات زلنسكي بشأن المفاوضات

تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تعطيل المفاوضات بهدف الوصول الى نهاية للنزاع الدموي الدائر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

في هذا السياق، ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلّقت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، قائلةً: ” كل ما يصدر من كييف يحتاج إلى التحقق والتدقيق في كل مرة”.

وأضافت أنه “إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما من دون معرفته”.

وكانت روسيا قد أعلنت عدم وجود تحرك أو تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، متهمةً كييف بتغير موقفها باستمرار.

وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير سجلت رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض، مشيرا إلى تناقضات في مواقف المفاوضين الأوكرانيين مرارا على مختلف المستويات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض للوصول إلى تفاهمات سياسية وعسكرية.