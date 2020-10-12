روسيا ترد بالمثل على بلغاريا وتطرد دبلوماسيين

أعلنت روسيا اليوم الإثنين أن دبلوماسيين بلغاريين في موسكو “شخصان غير مرغوب فيهما”، وجاء ردة فعل روسيا تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بحسب ما أعلنت الخارجية الرومسية. إذا اعتبرت موسكو أن:”هذه الخطوة هي إجراء موازٍ في مواجهة القرار غير المبرر للسلطات البلغارية بطرد مساعدين في الممثلية التجارية الروسية في صوفيا”.

وكانت قد أعلنت الخارجية البلغارية في 23 سبتمبر الماضي،، أنها أمهلت دبلوماسيين روسيين 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمهما مدعون بالضلوع في أعمال تجسس في بلغاريا منذ عام 2016.

ومن جانبها أوضحت الخارجية الروسية في بيان نشر عبر موقعها، أن “هذه الخطوة هي إجراء مواز في مواجهة القرار غير المبرر للسلطات البلغارية بطرد مساعدين في الممثلية التجارية الروسية في صوفيا في ايلول/سبتمبر” الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة، إنها أبلغت السفارة الروسية لدى صوفيا بالأمر.

وقال مدعون إن الدبلوماسيين سعيا منذ عام 2016 للحصول على معلومات سرية تتعلق بخطط تطوير الجيش وصيانة العتاد العسكري.

وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حينها، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما بـ”المختلقة”، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.