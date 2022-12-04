الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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روسيا ترد على تحديد أسعار النفط : "لن نبيع"

منذ 54 ثانية
النفط الروسي

النفط الروسي

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأحد، على رفض موسكو لتحديد أسعار النفط الروسي، منبها إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على دول أخرى.

وأوضح نوفاك، في تصريحات صحفية، أن روسيا تعمل على وضع آليات لحظر الإمدادات التي يتم تحديد سقف سعري لها.

ويأتي الموقف الروسي فيما يراهن الغرب على تسقيف سعر النفط الروسي، في مسعى لحرمان موسكو مما تحصل عليه من موارد مالية عبر بيع النفط.

وفرضت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الغربيين، عقوبات بالجملة على اقتصاد روسيا، منذ أن أطلقت موسكو عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضي.

وتابع المسؤول الروسي البارز “لن نتعامل بموجب سقف أسعار النفط حتى وإن اضطررنا إلى خفض الإنتاج”.

شكوك لدى زيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا ليس بالقرار الجاد ولن يساهم كثيرا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

في غضون ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا الجمعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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