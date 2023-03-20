روسيا ترد على قضاة الجنائية الدولية برفع "دعوى جنائية" ضدهم!

قالت لجنة التحقيق الروسية (الاثنين 20-30-2023) إنها فتحت دعوى جنائية ضد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها الذين أصدروا يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت اللجنة التي تتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة أنه لا مبرر لتحميل بوتين أي مسؤولية جنائية وأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

وأضافت أن إجراءات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تنطوي على ما يمكن اعتبارها جرائم بموجب القانون الروسي، إذ أنها اتهمت عن عمد شخصا بريئا بارتكاب جريمة و”أعدت العدة لشن هجوم على ممثل لدولة أجنبية يتمتع بحماية دولية، من أجل تعقيد العلاقات الدولية”.

ويمثل الإجراء الذي اتخذته روسيا بادرة تحد رمزية ردا على المذكرة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين يوم الجمعة واتهمته إلى جانب مفوضته لحقوق الأطفال بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

ووصف الكرملين الخطوة بأنها شائنة وباطلة من الناحية القانونية لأن روسيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبها.