روسيا ترسل شحنات غذاء ووقود إلى مالي في الأسابيع المقبلة

قال وزير الاقتصاد المالي ألوسيني سانو إن مالي تتوقع أن ترسل روسيا شحنات من الوقود والأسمدة والمواد الغذائية تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار إلى مالي في الأسابيع المقبلة.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توفير مثل هذه الإمدادات مع نظيره المالي في أغسطس آب، في مؤشر على تعميق العلاقات مع توتر علاقة باماكو مع حليفتها القديمة والحاكم الاستعماري السابق، فرنسا.

وقال سانو متحدثا في التلفزيون الوطني من موسكو إن روسيا سترسل 60 ألف طن من المنتجات البترولية و 30 ألف طن من الأسمدة و 25 ألف طن من القمح.

ووصل المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى السلطة في انقلاب عام 2020 ونشب خلاف مرارا بينه وبين دول مجاورة وقوى غربية بسبب تأجيل الانتخابات وانتهاكات مزعومة من الجيش والتعاون مع المرتزقة الروس في قتاله ضد تمرد إسلامي.

ويدعم مقاتلون من مجموعة فاجنر، وهي شركة عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين، الجيش المالي في قتاله منذ أواخر العام الماضي.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغ بوتين الرئيس المالي المؤقت، أسيمي جويتا، أن موسكو ملتزمة بتعزيز التعاون للمساعدة في استئصال جذور “الجماعات الإرهابية” في مالي.