السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
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روسيا ترسل عددا كبيرا من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك

منذ 20 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية اليوم السبت إن روسيا بدأت إرسال عدد كبير من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك من مناطق قتال أخرى في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وأضاف جايداي للتلفزيون الأوكراني “اليوم أو غدا أو بعد غد، سيدفعون بكل قوات الاحتياط لديهم… عدد كبير منهم هناك بالفعل، ويشكلون الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على (مكاسبهم)”.

وقال إن القوات الروسية سيطرت بالفعل على معظم أنحاء المدينة، لكن ليس كلها.

ويواصل الجيش الروسي، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، واستكمال السيطرة أراضي دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها منذ نحو 4 أشهر، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية.

وباتت سيفيرودونيتسك، المدمرة حاليا إلى حد بعيد، محور الحرب منذ أسابيع. وطلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع للكيماويات بالمدينة إلقاء السلاح اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء في ظل سعيها للسيطرة على شرق أوكرانيا.

تقول أوكرانيا إن أكثر من 500 مدني، بينهم 40 طفلا، لا يزالون محاصرين إلى جانب المقاتلين في مصنع آزوت للكيماويات للاحتماء من القصف الروسي الذي لا يتوقف تقريبا منذ أسابيع. ويقول الانفصاليون المدعومون من روسيا في المنطقة إن ما يصل إلى 1200 مدني على الأرجح موجودون داخل المصنع.

    المصدر :
  • رويترز

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